Am heißesten im Südwesten: 31,3 Grad nahe Karlsruhe

Ein Mann sonnt sich auf einer Bank im Kölner Stadtwald.

Henning Kaiser/dpa

Waghäusel. Die ersten sommerlichen Tage des Jahres sorgen vor allem im Südwesten Deutschlands für hohe Temperaturen. Mancherorts steigt das Thermometer auf über 30 Grad.

Am ersten frühsommerlichen Tag nach einer längeren kühlen Phase ist es am Sonntag im baden-württembergischen Waghäusel nahe Karlsruhe bundesweit am heißesten gewesen. 31,3 Grad habe das Thermometer dort angezeigt, sagte ein Sprecher des Deu