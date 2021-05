Helmuth Jahn wurde 81 Jahren alt.

dpa/Frank Rumpenhorst

Chicago. Der in Nürnberg geborene berühmte Architekt Helmut Jahn ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Helmut Jahn, berühmter Architekt von Bauwerken wie dem Sony Center in Berlin und dem Messeturm in Frankfurt, ist tot. Er starb am Samstag bei einem Fahrradunfall in Campton Hills, einem Vorort im Westen von Chicago im US-Bundesstaat Illinoi