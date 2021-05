Das abgestürzte Kleinflugzeug wird aus dem Öschlesee gezogen.

Davor Knappmeyer/dpa

Sulzberg. Ein mit vier Menschen besetztes Kleinflugzeug stürzt kurz nach dem Start in einen See. Alle Insassen können gerettet werden, es gibt aber Schwerverletzte.

Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in einen See im Allgäu ist die Maschine am Montag aus dem Gewässer geborgen worden. Bei dem Unglück waren am späten Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer und zwei weitere Insassen leicht verl