Ein Beamter der Polizei steht vor einem Mehrfamilienhaus. Einsatzkräfte fanden drei Leichen in einer Wohnung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein erweiterter Suizid wird derzeit nicht ausgeschlossen

dpa/Markus Gayk

Essen. Am Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer Wohnung in Essen gerufen. Dort machten sie eine schreckliche Entdeckung.

In einer Wohnung in Essen hat die Polizei drei Leichen gefunden, einen 32 Jahre alten Mann sowie zwei Mädchen im Alter von vier und fünf Jahren. Die Beamten seien am Sonntagmorgen von einer 31-jährigen Frau gerufen worden, weil sie nicht me