Jürgen Gosch wird 80 - Aufhören will er noch lange nicht

Jürgen Gosch, Inhaber der nach ihm benannten Handels- und Restaurantkette Gosch, am Lister Hafen auf Sylt.

Lea Pischel/dpa

List. Er hat mit einem Bauchladen voller Aale angefangen. Mittlerweile ist der Unternehmer Jürgen Gosch längst Millionär. Ruhestand ist für ihn kein Thema.

Jürgen Gosch, einer der erfolgreichsten Fischhändler Deutschlands, wird am Samstag (15.5.) 80 Jahre alt. Allerdings denkt er noch lange nicht daran, sein Unternehmen an die nächste Generation zu übergeben. „Ich plane so, als wenn ich 50 Jah