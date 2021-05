Sieben Tote bei Lawinenunglücken in französischen Alpen

Das Symbolbild zeigt ein Lawinenwarnschild im österreichischen Tirol.

Jakob Gruber/APA/dpa

Le Monêtier-les-Bains. Bei zwei Lawinenabgängen sterben in Frankreich sieben Menschen. Es sind nicht die ersten derartigen Unglücke in dieser Woche.

Bei zwei Lawinenunglücken in den französischen Alpen sind insgesamt mindestens sieben Menschen getötet worden. In der Nähe des Ortes Valloire in Savoyen erfasste eine Lawine zwei Gruppen von Wanderern, vier Menschen starben, wie die örtlich