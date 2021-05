In Afghanistan ist es erneut zu einer großen Explosion gekommen bei der 25 Menschen starben. (Symbolbild)

dpa/Rahmatullah Alizadah

Kabul. Am 1. Mai begann in Afghanistan offiziell der Abzug der internationalen Truppen, darunter die Bundeswehr. Die Gewalt in dem Krisenland dauert an, Islamisten bekämpfen die Regierung. Nun sterben bei einer Explosion in Kabul zahlreiche Menschen.

Bei einer Explosion nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Samstag mindestens 25 Menschen getötet worden. Mindestens 52 weitere wurden verletzt, wie das Innenministerium mitteilte. Was die Explosion auslöste, war zun