Spaziergänger am Strand von WArnemnünde.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach. An diesem Sonntag gibt der Sommer ein Stelldichein. Danach geht es aber eher durchwachsen weiter.

Nach einem kühlen Start in den Mai können sich die Menschen in vielen Regionen Deutschlands an diesem Sonntag auf einen sommerlichen Tag freuen. Selbst in den Küstenregionen werde es bei Werten zwischen 19 und 25 Grad angenehm mild, teilte