Der Journalist und Autor Micky Beisenherz hat sich mit dem Corona-Virus infiziert.

Markus Scholz/dpa

Berlin. Er hatte sich schon so auf seine Impfung gefreut. Wird erstmal nichts, Micky Beisenherz hat sich mit dem Coronanvirus infiziert.

Der Fernsehmoderator Micky Beisenherz (43) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. In einem am Samstag auf der RTL-Homepage veröffentlichten Video nahm er die Infektion mit Galgenhumor. Im Mai 2021 sei das vom Timing her ein bisschen doof: