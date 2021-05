Ein Jahr nach der Katastrophe: Noch immer 750 Corona-Tote in New Yorker Kühllastern

Kühlwagen zur Lagerung von Corona-Toten stehen auf einem Parkplatz am Pier im Stadtteil Brooklyn.

dpa/Ted Shaffrey

New York. Sie waren ein Symbol des Corona-Ausbruchs im vergangenen Frühjahr: Die Leichen in Kühllastern in New York. "Mit Sensibilität und Mitgefühl" arbeite man daran, alle Opfer zu bestatten.

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in New York gingen Bilder von Kühltransportern für Tausende Leichen um die Welt. Ein Jahr später liegen noch immer 750 Covid-Tote in den Lastern, wie das Büro des höchsten Gerichtsmediziners der US-Ostk