Zahlreiche Tulpen blühen bei sonnigem Wetter in einem Beet im Stadtzentrum von Oldenburg.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Offenbach am Main. Es wird deutlich wärmer in Deutschland, gleichzeitig steigt die Gewittergefahr. Am Montag drohen sogar Unwetter.

Am Wochenende kann in Deutschland endlich das T-Shirt aus dem Schrank geholt werden. „Eine markante Wetterumstellung kündigt sich an“, sagte der Meteorologe Florian Bilgeri vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag. Die kühle