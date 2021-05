Intensivpfleger Ricardo Lange kritisiert das deutsche Gesundheitsmanagement in der Corona-Krise.

imago images/photothek

Hamburg. Das Intensivpersonal in deutschen Krankenhäusern geht in Zeiten der Corona-Krise an seine Grenzen. Wie dramatisch die Situation wirklich ist, schilderte der bekannte Intensivpfleger Ricardo Lange in der Talkshow "Markus Lanz".

Ungeschönt berichtete Intensivpfleger Ricardo Lange jüngst über die Lage der Krankenpfleger in der Corona-Krise. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn kritisierte der 39-Jährige scharf die Strategie der Bu