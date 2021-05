Christian K. hat vor seiner Flucht nach Paraguay lange bei Tönning in Schleswig-Holstein gewohnt.

Ministerio Publico

Tönning/Groven. Er schlief mit ihm in einem Bett. Ein junger Mann erzählt, wie er den in Paraguay verhafteten Christian K. erlebt hat.

Irgendwann zwischen 2005 und 2006 hatte Christian K. (58) das kleine weiße Haus hinterm Deich gemietet. Sein Taxi-Unternehmen in Tönning in Schleswig-Holstein hatte er kurz zuvor verkauft. Und dieses Haus, südlich der Eider in der 85-Seelen