Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, geht während eines Gedenkgottesdienstes in der Nikolaikirche für die getöteten Bewohner des Oberlinhauses nach seiner Rede an den vier weißen Rollstühlen im Altarraum vorbei zu seinem Platz.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Potsdam. Eine Mitarbeiterin soll vier Bewohner der Behinderteneinrichtung vorsätzlich getötet haben. In der Nikolaikirche in Potsdam wird den Opfern gedacht. Vier weiße Rollstühle stehen vor dem Altar.

In einem bewegenden Gottesdienst hat Potsdam der vier toten Opfer der Gewalttat in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen gedacht. Vier weiße Rollstühle standen am Donnerstag auf der Empore vor dem Altar der Nikolaikirche in der Inne