Der Druck auf Kardinal Rainer Maria Woelki wächst weiter.

dpa/Henning Kaiser

Köln. Hat Kardinal Woelki 2017 einen Pfarrer zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf befördert, obwohl er über Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen den Mann informiert gewesen war? So oder so, die Kritik wächst. In der Politik wird nun öffentlich die Kirchensteuer in Frage gestellt.

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass Kardinal Rainer Maria Woelki 2017 einen Pfarrer zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf befördert habe, obwohl er über Vorwürfe gegen den Mann informiert gewesen sei. So habe ein Gemeinde