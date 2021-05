Bis zu 30 Grad am Oberrhein erwartet

Am Sonntag soll es richtig warm werden. Allerdings nicht überall.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach am Main. Pünktlich zum Muttertag kommt die Sonne raus. Und stellenweise soll es richtig warm werden. Ein erster Teaser für den Sommer.

Das kühle und regnerische Wetter hat am Wochenende zumindest vorerst ein Ende. Zum Muttertag am Sonntag wird in weiten Teilen des Landes ein Sommertag erwartet - diesen definieren die Meteorologen ab Temperaturen von 25 Grad.Laut den Progno