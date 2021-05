Adolf Freiherr Knigge (1752-1796)., Verfasser des Standardwerkes über gutes Benehmen mit dem Titel „Über den Umgang mit Menschen“.

Wennigsen (Deister). Tischsitten, Manieren und Benimmregeln: Wer von Knigge spricht, meint Handreichungen und Tipps zum höflichen Benehmen. Für den alten Freiherrn Knigge, der vor 225 Jahren starb, wäre das wohl ein Grund, sich zu wundern.

Deutschland hat sich in der Corona-Pandemie neue Umgangsformen verordnet. Abstand halten, Maske tragen, weniger Gedränge, man weicht sich aus - alles aus Angst vor dem Virus. Und vor Strafen. Aber was hätte bloß Knigge dazu gesagt, was ist