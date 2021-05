Firma von Amazon-Gründer will bald Touristen ins All bringen

Blue Origin, die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos, will im Juli erstmals Touristen ins All bringen.

Patrick Semansky/AP/dpa

Independence. Jetzt will auch Amazon-Gründer Jeff Bezos Touristen ins All bringen. Schon im Juli soll es losgehen. Mit Menschen an Bord ist seine Rakete „New Shepard“ allerdings noch nie getestet worden.

Die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos will im Juli erstmals Touristen ins All bringen. Der Start sei für den 20. Juli geplant, teilte die Firma Blue Origin mit.Ein Sitz in der Astronauten-Kapsel, die große Panorama-Fenster hat un