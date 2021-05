Herzogin Meghan tritt jetzt auch als Kinderbuch-Autorin in Erscheinung.

Facundo Arrizabalaga/PA Wire/dpa

New York/London. Es fing mit einem Gedicht an, daraus wurde schließlich ein Buch. Die Inspiration dazu fand Herzogin Meghan in ihrer eigenen Familie.

Herzogin Meghan (39) hat ein Kinderbuch über die Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen geschrieben.„The Bench“ (Die Bank) erzähle vom engen Band zwischen Vater und Sohn - gesehen durch die Augen einer Mutter, teilte der Verlag Penguin Rand