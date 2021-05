Osterei zum Star-Wars-Tag: So lustig feiert Google den "May, the fourth"

Der 4. Mai ist Star-Wars-Tag: Sammelfigur von Yoda.

imago images / ZUMA Press

Berlin. Am 4. Mai feiern die Fans das Star-Wars-Universum. Google feiert mit – und versteckt einen Gag in der Suchfunktion.

Seit zehn Jahren feiern Star-Wars-Fans am 4. Mai ihre Liebe zu Sci-Fi-Welt von George Lucas. Warum gerade an diesem Tag? Nur um des schönen Klangs wegen! Spricht man das Datum auf Englisch aus – May, the fourth –, entspricht die L