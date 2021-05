U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt: Mindestens 15 Tote

Rettungskräfte sind an einer eingestürzten U-Bahnbrücke in Mexikos Hauptstadt im Einsatz.

El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Ciudad de México. Bereits vor Jahren sollen Anwohner über Schäden an einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt berichtet haben. Nun ist ein Teil des Bauwerks eingestürzt - mit verheerenden Folgen.

Beim Einsturz eines Teils einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 34 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten.Mehrere