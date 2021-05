Rettungskräfte sind an einer eingestürzten U-Bahnbrücke in Mexikos Hauptstadt im Einsatz.

El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Ciudad de México. In Mexiko-Stadt stürzt eine U-Bahnbrücke ein, Zug-Waggons fallen über einer befahrenen Straße in die Tiefe: Es gibt zahlreiche Opfer.

Beim Einsturz von Teilen einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mehrere Metro-Waggons in die Tiefe gerissen worden und mindestens 23 Menschen gestorben.„Wir bedauern, dass es Tote gegeben hat“, schrieb Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum in