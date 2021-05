Chaos am Unfallort, nachdem eine U-Bahnbrücke zum Teil eingestürzt ist.

picture alliance/dpa/El Universal via ZUMA Wire

Mexiko-Stadt. In der Metropole Mexiko-Stadt ist eine U-Bahnbrücke zum Teil eingestürzt und eine Bahn dabei verunglückt.

Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen getötet und rund 70 weitere verletzt worden. Das teilten die Behörden am Dienstag mit. 34 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Bürgermeisterin C