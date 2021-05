Die Zahl der Fahrgäste in der New Yorker U-Bahn war zu Beginn der Pandemie stark gesunken - zuletzt aber wieder angestiegen.

Vanessa Carvalho/ZUMA Wire/dpa

New York. Nachts keine Subway in der Stadt, die nie schläft? Vor Corona hatte es das in New York noch nie gegeben. Nun kehrt die Stadt zurück zum 24-Stunden-Betrieb - die verbesserte Sauberkeit aber soll bleiben.

Rund ein Jahr nachdem der New Yorker U-Bahn in der Coronavirus-Pandemie eine nächtliche Putz-Pause verordnet worden war, sollen die Züge ab dem 17. Mai wieder rund um die Uhr fahren.Die Verbesserungen bei der Sauberkeit sollten aber trotzde