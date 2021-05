Timothée Chalamet fungiert als Mit-Ausrichter der Met-Gala.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

New York. Es ist die Party des Jahres in New York - die Met-Gala. In diesem Jahr soll sie endlich wieder stattfinden. In einem kleineren Rahmen zwar, aber mit vielen Stars.

Mit Schauspieler Timothée Chalamet, Sängerin Billie Eilish, Dichterin Amanda Gorman und Tennis-Profi Naomi Osaka will das New Yorker Metropolitan Museum im September die zwei wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallenen Met-Galas nachholen.