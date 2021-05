In Deutschland wird immer noch bevorzugt mit Bargeld gezahlt.

dpa/Daniel Karmann

Stockholm. Laut einer schwedischen Studie haben die Deutschen in der Corona-Krise zwar mehr mit Karte bezahlt. Doch fast jeder zweite Deutsche bevorzugte weiterhin traditionelles Bargeld. In Schweden ist es inzwischen so gut wie abgeschafft.

Vielleicht klebt ja doch die eine oder andere Vire an einem 10 Euro-Schein. Kontaktloses Zahlen, das dürfte gerade in Coronazeiten besonders beliebt sein. Das haben auch viele Geschäfte in Deutschland gedacht und dementsprechend verstärkt K