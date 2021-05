Kreise: Oktoberfest auch in diesem Jahr abgesagt

Vor der Pandemie hatten sich Tausende Menschen auf der Wiesn zum Trinken, Feiern und Essen versammelt.

imago images/Heinz Gebhardt

München. Ministerpräsident Markus Söder und München-OB Dieter Reiter einigten sich offenbar auf die Absage der Wiesn.

Das Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht statt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus einer internen Sitzung zur weiteren Planung, an der unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder