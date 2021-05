Der selbst gemalte Fußgängerüberweg in Bonerath.

Bernd Barthen/Polizeiinspektion Hermeskeil/dpa

Bonerath. Unbekannte hatte in der Nacht zum 1. Mai im rheinland-pfälzischen Bonerath einen Zebrastreifen auf die Straße gepinselt. Der muss wieder verschwinden.

Ein aufgemalter Zebrastreifen vor einer Bushaltestelle in Bonerath nahe Trier darf da nicht bleiben. „Die Idee war ja nicht schlecht“, sagte Ortsbürgermeisterin Gabriele Terres am Montag in Bonerath. Aber der aufgebrachte Fußgängerüberweg s