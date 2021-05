Die US-Schauspielerin Olympia Dukakis, hier 2013, spielte in der Hollywood-Romantikkomödie „Mondsüchtig“ an der Seite von Cher.

Michael Nelson/EPA/dpa

New York. Ihr Markenzeichen waren die raue Stimme und die Rollen zwischen Lebensüberdruss und Welterfahrenheit: Mit 89 Jahren ist die Oscar-Gewinnerin Olympia Dukakis nun gestorben.

Die Oscar-Preisträgerin Olympia Dukakis („Mondsüchtig“) ist am Samstag im Alter von 89 Jahren in New York gestorben. Das berichteten übereinstimmend US-Medien.Der Bruder der Schauspielerin, Apollo Dukakis, schrieb bei Facebook: „Nach vielen