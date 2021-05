Dieses Foto zierte die Grußkarte der Familie um William und Kate für das Weihnachtsfest 2020.

Matt Porteous/dpa

Anmer. Zum Geburtstag von Prinzessin Charlotte gibt es ein neues Foto. Für viele Fans eine Überraschung, nehmen ihre Eltern doch an einem Social-Media-Boykott teil.

Die britische Prinzessin Charlotte ist am Sonntag sechs Jahre alt geworden. Die Royal Family veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto der Prinzessin, das deren Mutter Kate am ostenglischen Wohnsitz der Familie in Anmer Hall (Grafscha