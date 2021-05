Prinzessin Charlotte, aufgenommen von Kate, Herzogin von Cambridge, am Wochenende in Norfolk, vor ihrem sechsten Geburtstag.

Duchess Of Cambridge/PA Media/dpa

Anmer. Nach dem Geburtstag der Queen Ende April, feiert nun der nächste britische Royal Geburtstag: Die Tochter von William und Kate wird sechs Jahre alt und traditionell gibt es auch ein neues Foto.

Die britische Prinzessin Charlotte ist am Sonntag sechs Jahre alt geworden. Die Royal Family veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto der Prinzessin, das deren Mutter Kate am ostenglischen Wohnsitz der Familie in Anmer Hall (Grafscha