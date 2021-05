England: 300-Tonnen-Fettkloß in Kanalisation entdeckt

Mitarbeiter des Abwasserunternehmens Severn Trent in Birmingham arbeiten rund um die Uhr daran, den Koloss in der Kanalisation zu entfernen.

Severn Trent/PA Media/dpa

Birmingham. Das „Monster“ von Birmingham ist mutmaßlich durch Abfälle entstanden, die im Abfluss entsorgt wurden. Der zuständige Abwasserbetrieb wird wohl bis Juni brauchen, um das 100 Meter lange Gebilde zu entfernen.

In England stellt erneut ein gigantischer Fettkloß die Abwasserbetriebe vor Herausforderungen. Der in Birmingham entdeckte Koloss erstrecke sich über rund 1000 Meter und wiege mit rund 300 Tonnen etwa so viel wie 250 Familienwagen, teilte d