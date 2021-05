Neue Missbrauchsvorwürfe: "Game of Thrones"-Star verklagt Marilyn Manson

Erneut wirft eine Frau dem Musiker Marilyn Manson Körperverletzung, Vergewaltigung und anderen sexuellen Missbrauch vor.

imago images/MediaPunch

Los Angeles. Die britische Schauspielerin Esme Bianco verklagt Musiker Marilyn Manson wegen Vergewaltigung und Misshandlung.

Die britische Schauspielerin Esmé Bianco (38, „Game Of Thrones") hat gegen den US-Schockrocker Marilyn Manson (52) eine Zivilklage wegen Missbrauchs eingereicht. Die aus der Serie "Game of Thrones" bekannte Darstellerin reichte am Freitag Z