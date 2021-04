So strikt sind die Strandregeln am Ballermann

Am Ballermann-Strand gelten strenge Regeln. Symbolfoto

imago images/ZUMA Wire

Palma. Fast überall im Freien herrscht am Ballermann Maskenpflicht. Außerdem müssen sich Urlauber auf weitere strenge Maßnahmen einstellen.

Am Ballermann nehmen die Rettungsschwimmer am Samstag ihre Arbeit wieder auf: Pünktlich zum Start der Badesaison auf Mallorca hat Palma auch die Regeln für die Benutzung der Strände der Gemeinde in Corona-Zeiten veröffentlicht. Trotz einer