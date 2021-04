Mehr als 386.000 neue Corona-Fälle in Indien

Mehr als 386.000 Corona-Neuinfektionen wurden binnen eines Tages in Indien registriert - so viele wie noch nie.

Sumit Sanyal/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Neu-Delhi. Indien verzeichnet erneut einen Rekord an Corona-Neuinfektionen. Von morgen an sollen sich eigentlich alle Erwachsenen impfen lassen können - doch der „Apotheke der Welt“ fehlt es an Impfstoff.

In Indien ist ein weltweiter Höchstwert an neuen Corona-Infektionen binnen eines einzigen Tages erfasst worden. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 386.000 Infektionen registriert, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums von heute h