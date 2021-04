Tonnen von toten Fischen in libanesischem Stausee

Freiwillige sammeln tote Karpfenfische aus dem Qaraoun-Stausee im Beqaa-Tal im Ostlibanon.

Marwan Naamani/dpa

Beirut. Schon seit langem leidet der größte künstliche See des Libanon an Verschmutzung durch Abwasser sowie Pestizide aus der Landwirtschaft. Nun sind massenhaft Karpfen in dem Gewässer verendet.

Dutzende Helfer haben aus einem Stausee in der libanesischen Bekaa-Ebene Tonnen von toten Fischen geborgen. Die Tiere trieben auf der Oberfläche des Karaun-Sees und wurden an das Ufer gespült. Bei den toten Fischen handele es sich um Karpfe