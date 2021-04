Auf diese sommerlichen Szenen können sich bald Teile Deutschlands freuen.

dpa/Sebastian Gollnow

Deutschland. Eine besondere Wetterlage sorgt in der kommenden Woche für hohe Temperaturen in Teilen Deutschlands.

In der kommenden Woche könnten die Temperaturen in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke knacken, das berichtet "The Weather Channel". Über Europa entwickele sich zur Zeit ein Tiefdruckgebiet, das warme Luft zum Kontin