Wolfgang Rattay/AFP

Düsseldorf. Im Prozess um Kinderpornografie hat Ex-Fußballer Christoph Metzelder ein Teilgeständnis abgelegt. Ein Urteil könnte noch am Donnerstag gesprochen werden.

Am Ende gesteht Christoph Metzelder. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler räumt am Donnerstag am Düsseldorfer Amtsgericht die Weiterleitung von 18 kinder- und jugendpornografischen Dateien ein. Den Besitz von nahezu 300 Dateien wie angekla