Bandenkrieg hinter Gittern: Tote in Gefängnis in Ecuador

Erst im Februar waren bei heftigen Zusammenstößen Dutzende Menschen getötet worden.

Marcos Pin Mendez/dpa/Archiv

Guayaquil. In einem Gefängis in Guayaquil ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Bandenmitgliedern gekommen. Traurige Bilanz: fünf Tote und Dutzende Verletzte.

Bei neuen Krawallen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens fünf Häftlinge ums Leben gekommen.Weitere zwölf Menschen seien bei den Kämpfen zwischen mutmaßlichen Bandenmitgliedern in der Justizvollzugsanstalt der Wirtschaftsmetropole G