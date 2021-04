Apollo-11-Legende: US-Astronaut Michael Collins ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

NASA / AFP

Washington . Apollo-11-Legende Michael Collins ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Michael Collins ist tot. Der US-Astronaut starb im Alter von 90 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung wie seine Familie in einer Erklärung bekanntgab.Mehr in Kürze.