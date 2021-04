Zum Corona-Test in die "Schreikabine": Gerät wird in NRW ausprobiert

Acht Sekunden soll die Testperson schreien, dann gibt die Maschine die Diagnose. (Symbolbild)

imago images/joaosoaresfoto

Remscheid. Anhand der Stimme durch überwachtes Schreien und Singen eine mögliche Corona-Infektion feststellen, das verspricht eine niederländische Erfindung. Das Gerät wird nun in Deutschland in Betrieb genommen.

Bislang stecken wir uns bei Corona-Verdacht ein Stäbchen in den Rachen und lassen ein Labor die Probe auswerten. In Zukunft könnten Corona-Tests ganz anders ablaufen. Erfinder weltweit tüfteln an verschiedenen Ansätzen. Der niederländische