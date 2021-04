Unfall bei Bauarbeiten - Arbeiter in Keller verschüttet

Feuerwehrleute tragen ihre Ausrüstung zur Einsatzstelle auf die Baustelle.

Henning Kaiser/dpa

Bonn. Dramatische Szenen an einer Baustelle in Bonn: Bei Abrissarbeiten an einem früheren Hotel löst sich eine Betonplatte und begräbt zwei Arbeiter unter sich. Rettungskräfte suchen stundenlang nach ihnen.

Auf einer Baustelle in Bonn sind zwei Arbeiter verschüttet worden. Einer der Männer wurde verletzt geborgen, zu dem zweiten konnten die Einsatzkräfte bis zum Mittag noch nicht vordringen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zudem sei eine drit