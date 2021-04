Feuerwehrleute tragen ihre Ausrüstung zur Einsatzstelle auf die Baustelle.

Henning Kaiser/dpa

Bonn. Dramatische Szenen an einer Baustelle in Bonn: Bei Abrissarbeiten an einem früheren Hotel löst sich eine Betonplatte und begräbt zwei Arbeiter unter sich. Rettungskräfte suchen stundenlang nach ihnen.

Auf einer Baustelle in Bonn sind am Dienstag zwei Arbeiter verschüttet worden. Die 29 und 52 Jahre alten Männer wurden unter Trümmerteilen eingeklemmt und schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.Feuerwehr und Technisches Hilfswerk wa