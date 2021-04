Die Regisseurin Chloe Zhao erhielt den Oscar als beste Produzentin für ihren Film "Nomadland".

Chris Pizzello/dpa

Peking. Nach dem riesigen Erfolg der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao bei den Oscars zensiert ihr Heimatland die Verleihung.

In der Nacht auf Montag gewann die Regisseurin Chloé Zhao mit ihrem Film "Nomadland" als beste Produzentin in der Kategorie bester Film den Oscar. China, das Land in dem Zhao aufwuchs, hat nun jedoch mit Zensur und Zurückhaltung auf den his