Mädchen zum Sex angeboten - Angeklagter will gestehen

Die Anklage geht davon aus, dass ein 49-Jähriger das Kind seiner Lebensgefährtin über etwa zwei Jahre in Dutzenden Fällen schwer sexuell missbraucht hat.

Nicolas Armer/dpa

Schweinfurt. Tatort Parkplatz: In Bayern muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, weil er die Tochter seiner Lebensgefährtin Lastwagenfahrern zum Sex angeboten haben soll. Die Mutter soll das gebilligt haben.

Im Prozess um Zwangsprostitution und schweren sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Unterfranken will der Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft einräumen. Das sagte sein Verteidiger zum Verhandlungsauftakt am Landgericht Schweinfu