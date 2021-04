Seit dem 24. April gilt die Regelung einer bundeseinheitlichen Corona-Notbremse. Dazu gehören unter anderem Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr.

David Young/dpa

München/Düsseldorf/Berlin. Partys, Geburtstagsfeiern und sogar eine Hochzeitsfeier: Am Wochenende gab es einige Verstöße gegen die Ausgangssperre. Einem Raucher wurde seine Lust auf Tabak zum Verhängnis.

Seit Samstag gilt in Deutschland die bundesweite Notbremse mit Kontaktbeschränkungen und der nächtlichen Ausgangssperre in Regionen mit hohen Corona-Neuinfektionszahlen. Zum größten Teil halten sich die Menschen an die neuen Beschränkungen,