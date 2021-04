Der Blick auf den zerstörten Reaktor des Atomkraftwerkes Tschernobyl in der Ukraine nach der Explosion am 26. April 1986. Es war die bis dato größte zivile Nuklearkatastrophe. Radioaktives Material in der Atmosphäre verseuchte weite Teile Russlands, Weißrusslands und der Ukraine; die radioaktive Wolke zog bis nach Mitteleuropa und zum Nordkap.

picture alliance/dpa

Minsk. Am 26. April 1989 ereignete sich die Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl. Die Folgen in Belarus sind bis heute drastisch.

"Als die Tschernobyl-Katastrophe passierte, war ich zwölf Jahre alt. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater von einer Dienstreise aus Moskau nach Hause kam und mir meine Mutter sofort Jod gegeben hatte. Am anderen Tag durfte ich draußen k