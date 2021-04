Kein typischer Firmenboss: Tesla-Chef Elon Musk verwickelt sich regelmäßig in Diskussionen bei Twitter, hat eine große Fan-Gemeinde und hatte auch schon Gastauftritte in Filmen und TV-Sendungen.

Susan Walsh/AP/dpa

New York. Regelmäßig halten Prominente in der US-Comedyshow den Eröffnungsmonolog und unterstützen die Stammbesetzung bei den Sketchen. Musk ist allerdings der erste Unternehmer in dieser Riege.

Milliardär Elon Musk geht ins Fernsehen: Der Chef des Elektroautobauers Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX wird am 8. Mai Gastmoderator der US-Sketchshow „Saturday Night Live“. Die Macher der seit 1975 laufenden TV-Sendung gaben den Auftri