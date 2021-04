Ein Schiff der indonesischen Marine kehrt von der Suchaktion nach „KRI Nanggala-402“ zurück.

Achmad Ibrahim/AP/dpa

Jakarta. Vier Tage nach seinem Verschwinden vor der Küste Balis ist das indonesische Marine-U-Boot gefunden worden.

Die 53 Menschen an Bord seien tot, teilte der Armeechef des südostasiatischen Landes, Luftmarschall Hadi Tjahjanto, mit.Die in Deutschland gebaute „KRI Nanggala-402“ war in Surabaya auf Java in See gestochen und nahm an einer Torpedo-Angri