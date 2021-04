Berberaffen in einem Zoo in Erfurt: Ihren Artgenossen in Baden-Württemberg gelang zum wiederholten Mal die Flucht.

imago images/Karina Hessland

Löffingen. In einem Tierpark in Baden-Württemberg scheint es ein Problem mit dem Affengehege zu geben: Zum wiederholten Mal konnten dort zehn der Tiere flüchten.

Aus einem Tierpark in Baden-Württemberg sind zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen Affen ausgebrochen. Zehn Berberaffen konnten sich am Samstagmorgen aus ihrem Gehege in Südbaden befreien und trieben sich in einem Wald herum, wie die Po